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Облако длиной 1800 км на Марсе, ученые объяснили его происхождение

Облако длиной 1800 км на Марсе, ученые объяснили его происхождение

На Марсе обнаружено одно из самых необычных атмосферных явлений в Солнечной системе — гигантское облако, которое регулярно появляется над вулканом Арсия (Arsia Mons) и вытягивается почти на 1800 километров вдоль поверхности планеты.

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