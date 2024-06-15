СМИ сообщают о задержании замначальника ОБЭП Сочи: разбираемся, так ли это Как нам удалось выяснить — задержанный Леонид Шулика не является действующим сотрудником МВД, он вышел на пенсию весной.
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СМИ сообщают о задержании замначальника ОБЭП Сочи: разбираемся, так ли это Как нам удалось выяснить — задержанный Леонид Шулика не является действующим сотрудником МВД, он вышел на пенсию весной.