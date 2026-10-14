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Сбившего Добромилову мотоциклиста приговорили 18 месяцам принудительных работ

Сбившего Добромилову мотоциклиста приговорили 18 месяцам принудительных работ

Мотоциклисту, насмерть сбившему актрису Ксению Добромилову, вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

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