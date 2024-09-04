Захарова: в случае агрессивных шагов Украины ответ России будет болезненным

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на полях IX Восточного экономического форумазаявила, что в случае дальнейших агрессивных действий со стороны киевского режима ответ Москвы будет незамедлительным и крайне болезненным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии