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Захарова: в случае агрессивных шагов Украины ответ России будет болезненным

Захарова: в случае агрессивных шагов Украины ответ России будет болезненным

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на полях IX Восточного экономического форумазаявила, что в случае дальнейших агрессивных действий со стороны киевского режима ответ Москвы будет незамедлительным и крайне болезненным.

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