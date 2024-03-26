Силовики проверят экс-мэра из ХМАО на коррупцию

Силовики проверят бывшего главу Пыть-Яха (ХМАО) Александра Морозова на коррупцию. Заявление на экс-мэра написал местный депутат Супьян Хужулов, который обвиняет Морозова в лоббировании интересов иногородних застройщиков, сообщил URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии