В мэрии Смоленска прокомментировали прокурорскую проверку использования земель ГК «Гражданстрой»

Администрация Смоленска прокомментировала проверку законности приобретения группой компаний «Гражданстрой» прав на земельные участки, инициированную после обращения сенатора от Смоленской области к генеральному прокурору России Игорю Краснову.
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