«Налог на роскошь» для китайских авто: кому придется платить больше в 2024 году

Рассказываем, за какие китайские машины придется платить больше. ФактСтори«Налог на роскошь» — дополнительный налог, который взимается с владельцев автомобилей, стоимость которых превышает порог 10 млн рублей.
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