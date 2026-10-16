В одной из больниц Московской области под наблюдение поместили сразу пятерых человек. У них подозревают возможное заражение оспой обезьян: все пациенты ранее контактировали с человеком, у которого обнаружили вирус.
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