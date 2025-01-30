Обзор матчей Герман Мастерс 2025 по снукеру. Третий день

В третий день на турнире Герман Мастерс 2025 по снукеру Кайрен Уилсон одержал победу над Чжоу Юэлуном, Шон Мерфи разгромил Тепчайу Ун-Ну, а Марк Аллен и Аллистер Картер потерпели поражение в 1/16 финала, по материалам WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира German Masters 2025 Квалификация - результаты German Masters 2025 Результаты, турнирная таблица German Masters 2025 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание трансляции - квалификация Голосования по турниру Чемпион мира Кайрен Уилсон в упорной борьбе обыграл Чжоу Юэлуна со счетом 5-3.