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Почти 140 объектов построят и отремонтируют в этом году в сёлах Удмуртии по программе КРСТ 

Почти 140 объектов построят и отремонтируют в этом году в сёлах Удмуртии по программе КРСТ 

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила правительству республики усилить контроль за качеством и сроками строительства объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

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