Земля Саар в Германии оказалась на пороге катастрофы в сфере занятости

Завод Ford в немецком промышленном городе Зарлуи в земле Саар решил прекратить производство автомобилей Ford Focus, тысячи сотрудников завода должны лишиться своих рабочих мест, 6 октября пишет онлайн-журнал Tichys Einblick.
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