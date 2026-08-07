У каждого из нас есть место, где ждут и любят. Для нас это место — Крым 🇷🇺❤️ Здесь наши корни, наши традиции и наши сердца.
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У каждого из нас есть место, где ждут и любят. Для нас это место — Крым 🇷🇺❤️ Здесь наши корни, наши традиции и наши сердца.