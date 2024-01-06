В Промышленном районе Самары выявлены нарушения содержания дорог

Нарушения требований были выявлены в ходе проведенной проверки.Так, по информации районной прокуратуры, надзорный орган оценил качество работы по содержанию улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий после прошедших снегопадов.
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