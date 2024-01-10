В Абинске произошло взаимное воровство

Владелица салона красоты начала подозревать бывшую работницу в краже и проникла в её студию. Когда Анна начала вести свой бизнес, а именно открыла салон красоты, она стала набирать персонал, среди которых была Анастасия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии