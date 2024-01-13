AI Shark анонсировала геймпад, который предсказывает нажатия клавиш В конце дев...

AI Shark анонсировала геймпад, который предсказывает нажатия клавишВ конце девяностых существовало устройство GameShark, которое позволяло владельцам Nintendo 64, PlayStation и других игровых приставок пользоваться читами в играх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)