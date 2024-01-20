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Мистические земледельческие террасы инков Морай

Мистические земледельческие террасы инков Морай

В список зрелищных и завораживающих руин цивилизации инков без сомнений можно внести Морай – место археологических раскопок в Перу, приблизительно в 50 километрах к северо-востоку от города Куско и чуть западнее деревни Марас.

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