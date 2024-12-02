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Несекретные материалы

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Байден своим указом оградил своего сына Хантера от 25-летнего тюремного срока

Байден своим указом оградил своего сына Хантера от 25-летнего тюремного срока

Президент США Джо Байден заявил, что принял решение помиловать своего сына Хантера Байдена. Белый дом 1 декабря опубликовал соответствующее заявление главы государства.

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Комментарии
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Eduard
Что за сроки такие пр 25 лет? Говорят что наш Сталин диктатор,нр у него таких сроков не былр по ерунде,как в хваленом Западе!
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16 час.
Eduard
Всё на Западе фальшивое даже Законы,они пытаются людей в рабов превращать лет на 20,где люди арестантами будут даром работат!
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16 час.

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