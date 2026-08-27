🇷🇺💥🇺🇦 Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Одессу, Кременчуг и Запорожье ▪️Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром.
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🇷🇺💥🇺🇦 Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Одессу, Кременчуг и Запорожье ▪️Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром.
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