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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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🇷🇺💥🇺🇦 Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Одессу, Кременчуг и Запорожье ▪️Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром.

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