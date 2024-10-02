Во время визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский не достиг двух основных целей: приглашения Украины в НАТО и получения разрешения на использование оружия для атак на глубинные территории России.
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