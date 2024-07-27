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Царьград

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ВСУ размещают авиацию на аэродромах в Польше

ВСУ размещают авиацию на аэродромах в Польше

Вооруженные силы Украины стали размещать авиацию на аэродромах третьих стран, среди них Польша.РИА Новости пишут, что украинцы рассчитывают, что Россия опасается открытого конфликта с НАТО.

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Комментарии
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АБ
Андрей Бетеньков
Линии все краснеют и краснеют, никак покраснеть не могут?
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Хуситы шлепают штаты и других,но ната никак не реагирует? Слишком много тех,кто хочет эту обосраную нату опустить. И если с польского аэродрома начнут летать и бомбить,придется пару раз шлепнуть по нему. Для острастки!
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15 час.

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