Линии все краснеют и краснеют, никак покраснеть не могут?

СЗ

Светлана Зуева

Хуситы шлепают штаты и других,но ната никак не реагирует? Слишком много тех,кто хочет эту обосраную нату опустить. И если с польского аэродрома начнут летать и бомбить,придется пару раз шлепнуть по нему. Для острастки!