Потрошитель Асприлья

Потрошитель АсприльяПозавчера недавно избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья позировал для прессы на фоне трупов убитых армией партизан.
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