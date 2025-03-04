Qualcomm обвинила Arm в недобросовестной конкуренции и подала судебный иск

Точку в споре Arm и Qualcomm относительно интеллектуальной собственности бывшей Nuvia ставить рано, хотя представители второй из сторон в начале прошлого месяца и заявили, что Arm более не требует запретить продажу её процессоров Snapdragon X для ПК.
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