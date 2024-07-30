Лихорадка Западного Нила не представляет опасности для России

Эксперты уверяют, что России не грозит заражение лихорадкой Западного Нила. По словам вирусолога, члена-корреспондента Российской академии наук Петра Чумакова, это заболевание не представляет эпидемиологической опасности, поскольку передается исключительно через укусы комаров.
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