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Лихорадка Западного Нила не представляет опасности для России

Лихорадка Западного Нила не представляет опасности для России

Эксперты уверяют, что России не грозит заражение лихорадкой Западного Нила. По словам вирусолога, члена-корреспондента Российской академии наук Петра Чумакова, это заболевание не представляет эпидемиологической опасности, поскольку передается исключительно через укусы комаров.

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