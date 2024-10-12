Жительницу Свердловской области приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за государственную измену.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жительницу Свердловской области приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за государственную измену.
Свежие комментарии