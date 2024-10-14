В Москве стартовал всероссийский фестиваль «Наука 0+»

Новейшие российские разработки представили в Москве — на огромной выставке «Наука 0+». Это десятки площадок с лекториями, где выступают нобелевские лауреаты и наши знаменитые ученые, а еще интерактивные экскурсии и даже мастер-классы.
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