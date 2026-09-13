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Ремиро про 0:3 от «Атлетико»: «Счет не отражает игры, до пенальти «Сосьедад» доминировал. Судья говорил, что был рикошет, это не пенальти для меня»

Вратарь « Реал Сосьедад » Алекс Ремиро высказался о поражении от « Атлетико » (0:3) в домашнем матче 5-го тура Ла Лиги .

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