Telegram-канал и. о. губернатора Курской области Алексея Смирнова Пять человек, среди которых трое детей, получили ранения в результате обстрела Суджи в Курской области со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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