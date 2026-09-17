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Царьград

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РФС объявил: сборная России выступит с флагом на турнире ФИФА

РФС объявил: сборная России выступит с флагом на турнире ФИФА

Сборная России по футболу сыграет на чемпионате ФИФА U-15 с государственным флагом и гимном. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

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