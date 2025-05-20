А что делают американцы? Они защищают свои интересы, и в гробу они видели всё ос...

А что делают американцы? Они защищают свои интересы, и в гробу они видели всё остальное.Отделённые от проблем океанами, они прожили два века, никогда не воюя на своей территории после окончания Гражданской войны, используя все конфликты в мире, революции и кризисы только в свою пользу.
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