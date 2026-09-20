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Татарстанда сайлау участокларында ике көндә 30 меңнән артык кеше прививка ясаткан

Татарстанда сайлау участокларында ике көндә 30 меңнән артык кеше прививка ясаткан

Ике көндә сайлау участокларында 31 меңгә якын татарстанлы вакцинация ясаткан. Бу хакта ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә.

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