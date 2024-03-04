МИД России: начавшиеся учения НАТО Nordic Response носят провокационный характер

Стартовавшие маневры Североатлантического альянса Nordic Response носят провокационный характер. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.
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