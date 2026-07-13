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Why Sam Neill Left Peaky Blinders After Just Two Seasons

Why Sam Neill Left Peaky Blinders After Just Two Seasons

The late actor Sam Neill was a great villain on the Netflix gangster drama Peaky Blinders - so why did he leave after just two seasons?The late actor Sam Neill was a great villain on the Netflix gangster drama Peaky Blinders - so why did he leave after just two seasons?.

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