Why Sam Neill Left Peaky Blinders After Just Two Seasons

The late actor Sam Neill was a great villain on the Netflix gangster drama Peaky Blinders - so why did he leave after just two seasons?The late actor Sam Neill was a great villain on the Netflix gangster drama Peaky Blinders - so why did he leave after just two seasons?.
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