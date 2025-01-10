Экс-президент Грузии получила работу в США: «хозяева» забрали Зурабишвили назад Евгения КомароваСаломе Зурабишвили «хозяева» в лице США забрали назад – так в «Аргументах и фактах» охарактеризовали новость, что экс-президент Грузии получила работу в штатах.