Ингушетия планирует гастрофестиваль и аллею к юбилею Назрани

Осенью Назрань отметит своё 245-летие гастрономическим фестивалем и высадкой аллеи. Мероприятия запланированы с учетом обновления аллеи Победы, что стало возможным после победы проекта в X Всероссийском конкурсе малых городов.
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