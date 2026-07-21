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Царьград

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Ингушетия планирует гастрофестиваль и аллею к юбилею Назрани

Ингушетия планирует гастрофестиваль и аллею к юбилею Назрани

Осенью Назрань отметит своё 245-летие гастрономическим фестивалем и высадкой аллеи. Мероприятия запланированы с учетом обновления аллеи Победы, что стало возможным после победы проекта в X Всероссийском конкурсе малых городов.

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