В Москве накрыли черный рынок по торговле детьми

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. В Москве обнаружили черный рынок по продаже детей. Схему раскрыли во время расследования другого уголовного дела, касавшегося матери 19 детей, большинство из которых были ей не родными.
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