У Ицзэ — Чемпион Shenzhen Open 2026

Чемпион мира У Ицзэ одержал победу над Юань Сыцзюнем со счетом 10-5 на турнире Shenzhen Open 2026, сообщает WST Юань Сыцзюнь — У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал Видеоповтор матча Юань Сыцзюнь vs У Ицзэ.