У Ицзэ — Чемпион Shenzhen Open 2026

Чемпион мира У Ицзэ одержал победу над Юань Сыцзюнем со счетом 10-5 на турнире Shenzhen Open 2026, сообщает WST Юань Сыцзюнь — У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал Видеоповтор матча Юань Сыцзюнь vs У Ицзэ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым