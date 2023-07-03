Зеленский опять что-то вынюхал в Одессе  

Берег моря, медитативная музыка, голубая даль, закатывающий глаза чувак в окружение таких же… Что это? Коллективный прием аяуаски? Ведь, судя по мимике чувака, напрягающего лоб и рефлекторно чего-то вынюхивающего носом, он проходит уже не первый круг перерождения, он вне этой реальности и пребывает в другой… Нет, оказалось президент Зеленский заслушивает доклад о развитии Военно-морских сил Украины в Одессе.
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