Зеленский опять что-то вынюхал в Одессе  

Берег моря, медитативная музыка, голубая даль, закатывающий глаза чувак в окружение таких же… Что это? Коллективный прием аяуаски? Ведь, судя по мимике чувака, напрягающего лоб и рефлекторно чего-то вынюхивающего носом, он проходит уже не первый круг перерождения, он вне этой реальности и пребывает в другой… Нет, оказалось президент Зеленский заслушивает доклад о развитии Военно-морских сил Украины в Одессе.