Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию

Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию, сообщил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в интервью РИА Новости на полях прошедшего в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ).
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