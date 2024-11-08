Жители Алтая на втором месте по счастливости среди всех регионов России

Чаще счастье в крае ощущают женщины, чем мужчины В Алтайском крае четыре жителя из десяти чувствуют себя счастливыми каждый день, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.