Жители Алтая на втором месте по счастливости среди всех регионов России

Чаще счастье в крае ощущают женщины, чем мужчины В Алтайском крае четыре жителя из десяти чувствуют себя счастливыми каждый день, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.
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