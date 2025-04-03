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Украинец Чалый признал вину в покушении на трёх офицеров Минобороны России

Украинец Чалый признал вину в покушении на трёх офицеров Минобороны России

Он организовал доставку взрывчатки к ним домой под видом подарка.Житель Киева Вадим Чалый признался в покушении на теракт против трёх высокопоставленных офицеров Минобороны России.

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