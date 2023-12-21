ПРОСТО О СЛОЖНОМ Осознание собственного величия штука довольно опасная. Рано или поздно оно приводит к самоуспокоенности, которая в свою очередь является причиной деградации.
США уже становится жалко или почему большой шкаф громче падает
Комментарии
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Владимир Барышев
Когда рухнет империя США грома и пыли будет много, мир содрогнется и начнет понемногу наконец выздоравливать. Очень хочется дожить и увидеть!!!
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12 час.
Генрих
Перед выздоровлением все будут делить шкуру...убитого медведя. А это может быть пострашнее рухнувшей "империи", бо не приспособлены пиндосы к подобному.
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10 час.
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