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США уже становится жалко или почему большой шкаф громче падает

США уже становится жалко или почему большой шкаф громче падает

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Осознание собственного величия штука довольно опасная. Рано или поздно оно приводит к самоуспокоенности, которая в свою очередь является причиной деградации.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Когда рухнет империя США грома и пыли будет много, мир содрогнется и начнет  понемногу наконец выздоравливать. Очень хочется дожить и увидеть!!!
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12 час.
Генрих
Перед выздоровлением все будут делить шкуру...убитого медведя. А это может быть пострашнее рухнувшей &quot;империи&quot;, бо не приспособлены пиндосы к подобному.
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10 час.

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