«Неликвидная женщина». Каких женщин так называют современные мужчины? И в чем они правы?

Слово «неликвидная» когда-то относилось к товарам. Так называли то, что плохо продается, долго лежит на складе и никому особенно не нужно.
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какие-то перлы колхозницы, которой пренебрег бригадир конюхов. Для нормальных мужчин все перечисленное, как "минусы" является "плюсом", (включая уже готовых детей).
очередная неликвидная баба рассказывает всем почему она не такая))
если так рассуждать про неликвидность, то тоже и на мужчин можно перенести, сколько одиноких на форумах печаль свою выдают, давайте ко все возрастам относится с уважением.
Суть статьи в двух словах - Мужчина " жричтодали"! 🤣