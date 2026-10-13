ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Неликвидная женщина». Каких женщин так называют современные мужчины? И в чем они правы?

«Неликвидная женщина». Каких женщин так называют современные мужчины? И в чем они правы?

Слово «неликвидная» когда-то относилось к товарам. Так называли то, что плохо продается, долго лежит на складе и никому особенно не нужно.

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