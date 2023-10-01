Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях»

Джульетта Геринг, Кристина Шелобкова, Алексей Матошин, Михаил Карпенко и Тимофей Якомульский сыграли главные роли в десятисерийной мелодраме Натальи Хлопецкой «На законных основаниях», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии