Правила провоза топлива по Крымскому мосту меняются с 4 августа

Топливо можно будет перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, сообщают в оперштабе Крыма 31 июля 2026 года, в пятницу.
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