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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о дебюте Адейеми за «Барселону»: «Некоторые его действия были не очень хорошими. На тренировках я видел более сильного Карима, у него большой потенциал»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик оценил дебют нападающего Карима Адейеми за каталонский клуб. Немец вышел на поле в товарищеском матче с « Бирмингемом » (2:2, 2:3 по пенальти).

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