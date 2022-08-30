В приложении МТС Банка можно оплатить связь МТС через СБП

В приложении МТС Банка можно оплатить связь МТС через СБП

В приложении МТС Банка на смартфонах Android реализована возможность оплаты мобильной связи МТС через Систему быстрых платежей, сообщили в компании.

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