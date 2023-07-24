Монетаристы против рубля. Неравный бой

Alex Немо

И как долго будет продолжаться это уродство. Даже совсем не сведущему в экономике давно понятно что наебулина и Ко делают всё возможное, по меньшей мере для торможения, а в большей степени для уничтожения промышленно-индустриального развития России. Мишустин взял реальный курс на возрождение Российской экономики. Но в одиночку он бьётся против ставленников МВФ и тех кто против возрождения России. А их куда как больше в верхах. И тем не менее наебулина и силхуянов у руля финансовых средств России уже не первый десяток лет. Значит истинные враги России заседают в Кремле или кто там им управляет...