Бюджетные наркоманы во власти сделали еще одну мощную инъекцию: девальвировав рубль на десять процентов, они получили несколько дополнительных триллионов в бюджет.
Монетаристы против рубля. Неравный бой
Комментарии
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Alex Немо
И как долго будет продолжаться это уродство. Даже совсем не сведущему в экономике давно понятно что наебулина и Ко делают всё возможное, по меньшей мере для торможения, а в большей степени для уничтожения промышленно-индустриального развития России. Мишустин взял реальный курс на возрождение Российской экономики. Но в одиночку он бьётся против ставленников МВФ и тех кто против возрождения России. А их куда как больше в верхах. И тем не менее наебулина и силхуянов у руля финансовых средств России уже не первый десяток лет. Значит истинные враги России заседают в Кремле или кто там им управляет...
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18 час.
Евгений Акимов
Стадо, даже у рачительного хозяина, должно приносить прибыль, а, в идеале как в том анекдоте: "Что бы корова давала больше прибыли, её нужно меньше кормить и чаще доить"
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17 час.
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