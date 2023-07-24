БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Монетаристы против рубля. Неравный бой

Монетаристы против рубля. Неравный бой

Бюджетные наркоманы во власти сделали еще одну мощную инъекцию: девальвировав рубль на десять процентов, они получили несколько дополнительных триллионов в бюджет.

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Комментарии
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Alex Немо
И как долго будет продолжаться это уродство. Даже совсем не сведущему в экономике давно понятно что наебулина и Ко делают всё возможное, по меньшей мере для торможения, а в большей степени для уничтожения промышленно-индустриального развития России.  Мишустин взял реальный курс на возрождение Российской экономики. Но в одиночку он бьётся против ставленников МВФ и тех кто против возрождения России. А их куда как больше в верхах.  И тем не менее наебулина и силхуянов у руля финансовых средств России уже не первый десяток лет. Значит истинные враги России заседают в Кремле или кто там им управляет...
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18 час.
Евгений Акимов
Стадо, даже у рачительного хозяина, должно приносить прибыль, а, в идеале как в том анекдоте: &quot;Что бы корова давала больше прибыли, её нужно меньше кормить и чаще доить&quot;
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17 час.

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