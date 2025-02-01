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Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Learjet 55 в Филадельфии

Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Learjet 55 в Филадельфии

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением небольшого воздушного судна в Филадельфии (штат Пенсильвания), он отметил, что «его люди» вовлечены в «реагирование» на инцидент.

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