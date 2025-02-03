Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, прокомментировал требования недальновидных европейских бизнесменов об увеличении пошлины на удобрения из России.
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