Русская весна
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Русская весна

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НОЧЬ_«Опыт Шри-Ланки европейских идиотов ничему не научил», — Колясников

НОЧЬ_«Опыт Шри-Ланки европейских идиотов ничему не научил», — Колясников

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, прокомментировал требования недальновидных европейских бизнесменов об увеличении пошлины на удобрения из России.

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