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Россиянам напомнили об изменениях в сфере ЖКХ

Россиянам напомнили об изменениях в сфере ЖКХ

С 1 августа строку «Содержание и ремонт жилого помещения» разделили на две отдельные позиции: «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт», напомнил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

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