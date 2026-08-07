Россиянам напомнили об изменениях в сфере ЖКХ

С 1 августа строку «Содержание и ремонт жилого помещения» разделили на две отдельные позиции: «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт», напомнил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).
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